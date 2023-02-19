لعشاق الرجيم.. حلويات لا تزيد الوزن تُعد في المنزل

وكالات / سما /

ترتبط الحلويات دائماً بعادات الأكل غير الصحية، لذلك ينصح اختصاصيو التغذية باللجوء إلى الأصناف التي لا تساهم في بزيادة الوزن، وأيضاً مع شرط الاعتدال في تناولها، ومن ضمنها على سبيل المثال الشوكولاتة الداكنة التي تعتبر خياراً صحياً لأنها غنية بالألياف والدهون الصحية، ويمكنها تأمين الشعور بالشبع لفترة طويلة.

حول الحلويات التي لا تزيد الوزن تشير اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، في حديثها لـ"سيدتي نت" إلى أنه "يمكن لبعض الفواكه أن تشبع الرغبة في تناول الحلويات، على سبيل المثال العنب المجمّد مع كريمة مخفوقة منخفضة السعرات الحرارية وبعض المكسرات أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مع بعض اللوز أو فواكه طازجة مع الزبادي والقليل من العسل أو حتى تناول تفاحة مخبوزة مغطاة بالمكسرات، التي تحتوي على الألياف المفيدة للصحة. ولا شك أن معظم أنواع الحلويات تكون غنية بالسكر والدهون والكربوهيدرات في نفس الوقت وهو ما يجعلها تسبّب السمنة وزيادة الوزن، ولكن لحسن الحظ يمكنكِ الحصول على نفس المذاق الحلو عبر تناول بعض الخيارات الصحية والمفيدة للجسم والتي من خلالها سوف تشبع رغبتكِ في تناول الحلويات بدون أي زيادة في الوزن". وتتابع الإختصاصية ميرنا متحدثة عن الحلويات التي لا تزيد الوزن، في الموضوع الآتي:

قد لا تعرف الكثيرات أن هناك حلويات مفيدة للرجيم ولا تزيد الوزن، حيث يسود اعتقاد بأن اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، يفرض الابتعاد تماماً عن الحلويات. فيتوقفن عن اتباع الرجيم لعدم قدرتهن على التوقف عن تناول الحلويات؛ إلا أن هذا القرار غير صائب أبداً حيث أوصى خبراء التغذية بمجموعة من الحلوى التي تقل عن 500 سعرة حرارية، والتي يمكن تناولها خلال فترة الرجيم، مثل:

-الشوكولاتة السوداء

من أهم الحلويات الصحية التي لا تزيز الوزن هي الشوكولاتة السوداء. ما يميّز هذا النوع مقارنة مع أنواع الشوكولاتة الأخرى هو أنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والدهون غير الصحية، يتم تحليتها بالسكر الصناعي أو قد لا تحتوي من الأساس على تحلية مرتفعة. ويفضل البعض تناولها سوداء تماماً (لكن تختلف درجاتها ويمكن أن تصل إلى نسبة 99% كاكاو).

-الموز مع الشوكولاتة الداكنة

يمكن استخدام الشوكولاتة الداكنة بطريقة ذكية في حالة كنتِ ترغبين في الحصول على حلويات صحية لا تزيد الوزن وذلك عن طريق تذويبها ومن ثم إضافة قطع الموز إليها. من الجيّد تناول الموز في نظامكِ الغذائي وذلك لكونه من الفاكهة الغنية بالمعادن الهامة للجسم مثل البوتاسيوم، كما أن الشوكولاتة في الأساس مصنوعة من الكاكاو وهو من العناصر الصحية للجسم لاحتوائه على عدد هائل من الفيتامينات والمعادن منها المغنيسيوم، البوتاسيوم ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

-ألواح البروتين

ألواح البروتين هي إحدى أفضل خيارات الحلويات الصحية التي يمكن أن تناولها دون أي شعور بالذنب أو الخوف من اكتساب الوزن، والسبب هو أنها لا تحتوي على السكر أو الدهون غير الصحية، وغالباً يتم صنعها بشكل كامل من مصادر طبيعية بدون أية إضافات صناعية أو ضارّة للجسم. كما أنها تحتوي على الكاكاو الخام مع سكر خالِ من السعرات الحرارية، إضافة إلى أنها أيضاً مصنوعة من بروتين مصل الحليب، مما يضمن لك ِنسبة مرتفعة من البروتين وبالتالي الشعور بالشبع بشكل سريع دون الإفراط في تناول أي نوع من الحلويات الضارّة للجسم.

- آيس كريم البروتين

من الطرق الرائعة لتحضير حلويات صحية مفيدة للجسم بعيداً عن أي زيادة في نسبة دهون الجسم هو تناول آيس كريم صحي بدون أي سكر أو دهون غير صحية. طريقة تحضيره سهلة ويمكن تحضيرها في أي وقت، كل ما تحتاجين إليه هو بروتين مصل الحليب أو الحليب البودرة ومن ثم خلطه مع سكر خالي السعرات والكاكاو إن كنتِ ترغبين، ومن ثم إضافة الزبادي وخلطهم جيداً مع إضافة الفاكهة وتركها في الثلاجة حتى تجمد تماماً ويتم تناولها.

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-سلطة الفاكهة الطبيعية مع الشوفان

أسهل طريقة لتحضير طبق من الحلويات الصحية هو استخدام الشوفان مع الفاكهة والحليب والزبادي، يتم إضافة القليل من الشوفان حسب الرغبة مع الحليب وقطع الفواكه مع التحلية عن طريق العسل الأبيض أو السكر الخالي من السعرات الحرارية، يمكن أيضاً إضافة المكسرات للحصول على قيمة غذائية أعلى وأيضاً الشعور بالشبع بشكل أسرع. ما يميّز هذه الحلويات الصحية أنها غنية بكل ما تحتاجين إليه من عناصر غذائية منها البروتين، والدهون الصحية أوميجا 3 والكربوهيدرات المعقدة.

-آيس كريم الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو خياراً جيداً في النظام الغذائي الصحي لتخفيف الوزن، كما أن إضافة الكريمة إليه تجعله حلوى لذيذة، بالإضافة إلى كونه غنياً أيضاً بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات C و K وحمض الفوليك، البوتاسيوم والمغنيسيوم. إن نسبة الألياف والأحماض الدهنية غير المشبّعة الموجودة في الأفوكادو تساهم بشكل كبير في حرق الدهون، وإحداث شعور بالشبع طويل الأمد. مما يساعد على التخفيف بشكل كبير من الوجبات غير الضرورية والرغبة في تناول الطعام. كما أن الآيس كريم وبفضل احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم يلعب دوراً هاماً في زيادة نسبة حرق الدهون. لذلك تعتبر هذه الوصفة من الأكلات الصحية جداً لإنقاص الوزن.

-كيكة التفاح

تعتبر كيكة التفاح أيضاً من الحلويات اللذيذة جداً والتي تحتوي على مصادر غنية تمنحك الطاقة التي يحتاجها جسمكِ لممارسة كافة النشاطات، حيث يعتبر القمح من المصادر الطبيعية الغنية بالكربوهيدرات التي تساهم في زيادة مستويات الطاقة، بالإضافة إلى غناه بالألياف التي تعمل على تحسين عملية الهضم. كذلك الفوائد المذهلة للتفاح أيضاً نظراً لاحتوائه على مستويات عالية من الفيتامينات، مضادات الأكسدة، مع سعرات حرارية منخفضة.

كما يمكنكِ إعداد كيك صحي، لذيذ، وخفيف باستخدام القمح الصحي والتفاح، فهو طبق حلويات غني بالنكهات ولن يتقاطع مع الرجيم، ولكن احرصي على تحضيرها باستخدام الزيت النباتي، ويمكنكِ وضع القرفة لمذاق ألذ.

-بسكويت الشوفان مع الفراولة

يدخل الشوفان في تكوين أغلب الوصفات المخصّصة لمن يتبعن حمية لإنقاص الوزن باعتباره مصدراً مهماً وغنياُ للألياف ومضادات الأكسدة. كذلك يساهم بشكل كبير بمنع امتصاص الدهون والتخلص منها، وينظِّم نسبة السكر أيضاً في الدم؛ الأمر الذي يساعد في الحصول على وزن مثالي. كما أن الفراولة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامّة مثل فيتامين سي C.

-كرات التمر وجوز الهند

يمتلك التمر مذاقاً حلواً ولذيذاً جداً، بالإضافة إلى قيمة غذائية رائعة؛ كونه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية. كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية والمعادن مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم والفيتامينات التي تساعد على دعم صحة الجسم. كما إن نسبة الألياف الموجودة في التمر تساعد بشكل كبير في تعزيز عملية الهضم والتقليل من نسبة الدهون الموجودة في الجسم وتساعد على التقليل من الشهية للطعام، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض استهلاك الطعام وبالتالي التقليل من الوزن الزائد.

-الكوكيز:

يحتوي الكوكيز الصحي على أقل من 500 سعرة حرارية، ولكن يجب أن يتكوّن من الكاكاو وجوز الهند والشوفان حيث إن هذه العناصر تسهم في إنقاص الوزن.

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ملاحظة : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.