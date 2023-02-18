ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 46 ألفا

وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عصر اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 40642. في حين وصل عددهم في سورية إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وصرّح رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه "من المرجح إنهاء عمليات البحث عن الناجين غدا".

أصدر معهد أبحاث الزلازل التركي، صباح اليوم السبت، تقريرا، قال فيه إن "هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وقعت في قهرمان مرعش".



ومنذ وقوع الزلزال المدمر في منطقة كهرمان مرعش في الجنوب التركي والشمال السوري، حدثت مئات الهزات الارتدادية نتيجة لنشاط الصفائح التكتونية في المنطقة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.

واليوم السبت، أعلنت فرق الإنقاذ إنقاذ شخصين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوب تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال.

ويوم الخميس الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار، لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مؤخرا.



وقالت المنظمة الدولية في بيان أن "النداء الجديد هدفه توفير الموارد لمنظمات الإغاثة لتكثيف عملياتها ودعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة التركية في مجالات تشمل الأمن الغذائي والحماية والتعليم والمياه والمأوى".

وبينما تتواصل جهود الإغاثة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال المزدوج جنوب تركيا، أعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أن 255 من المقاولين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في تلك المناطق، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المخالفين.

ونقلت الصحيفة التركية "حرييت" عن خبراء مختصين بالزلازل والجيولوجيا، قولهم إن "هناك فرصة بنسبة 95 بالمئة، أن يضرب زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر إسطنبول، في غضون الـ70 عاما القادمة".

وذكرت الصحيفة وفقا للخبراء أن زلزالا بهذه القوة من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة أو يدمر ما يقدر بنحو 194,000 مبنى، وفقا لأحدث نسخة من الخطة الرئيسية لزلزال إسطنبول المرتقب، التي نُشرت في عام 2018".



ووفقا للصحيفة فإن زلزال إسطنبول المرتقب يمكن أن يضرب "في أي لحظة الآن". وبحسب الخبراء، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيتجاوز الخسائر في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه والعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي سيحدثها.

وفقًا لتقرير مرصد قاندلي التابع لجامعة بوغازيشي ومعهد أبحاث الزلازل، هناك 1.164 مليون مبنى و4.5 مليون شقة في إسطنبول، ويعيش في المتوسط ​​3.3 شخص في كل شقة.

في زلزال بقوة 7.5 وما فوق، من المتوقع أن يتعرض 13 ألف مبنى لأضرار جسيمة، و39 ألفا مبنى لأضرار بالغة، و136 ألفا مبنى لأضرار متوسطة.

ويُذكر أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش، وفق ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وإن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و 4 درجات على مقياس ريختر بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر 394.

ولفت مدير الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38، موضحا أن هذه الهزات "كبيرة جدا".

وفجر السادس من شباط/ فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.