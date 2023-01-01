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ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي..

الخميس 16 فبراير 2023 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي..



القدس المحتلة/سما/

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا مقابل الشيكل الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس 16 فبراير 2023 مقارنة بالأشهر السابقة.

وقالت مصادر مصرفية ان سعر صرف الدولار وصل الى 3.55 شيكلاً بعد أن تم بيعه في الصباح 3.53 شيكلاً.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن الشيكل الإسرائيلي يتراجع أمام الدولار الأمريكي إلى المستوى 3.55.

كما أرجع محللون في الاقتصاد سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الى الضغوط التي يتعرض لها الشيكل في إسرائيل، والتي تتمثل في إصلاحات قضائية يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القيام بها، وسط مخاوف من بنك إسرائيل تخارج استثمارات وسيولة إلى الخارج.

وتخارج أكثر من 4 مليارات دولار على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، فيما يرفض بنك إسرائيل تقديم تقاريره بشأن حركة النقد الأجنبي المتدفق خارج البلاد.

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