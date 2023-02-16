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مصور يرصد لحظة اندهاش سنجاب تجاه رؤية انعكاسه على سطح مياه بركة

الخميس 16 فبراير 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصور يرصد لحظة اندهاش سنجاب تجاه رؤية انعكاسه على سطح مياه بركة



وكالات / سما /

تمتلئ الطبيعة بمشاهد عجيبة للحياة البرية والتى تدفعنا فى كثير من الأحيان للتساؤل حول سلوك هذه الكائنات الحية التى تشاركنا كوكب الأرض، والنظر إليها بعين مختلفة، وفى هذا الصدد، رصد مصور هولندى، لحظة مثيرة للإعجاب لسنجاب فضولي تبدو عليه الدهشة، بسبب مشاهدة انعكاسه على سطح مياه بركة في بهولندا.

ويشرح المصور الهولندي ديك فان دوين، أنّ شغفه بالطبيعة ليس له حدود، مشيرًا إلى إعجابه بالسناجب التي يجدها بمثابة كائنات مضحكة ولطيفة للغاية، وفقا لموقع CNN.

ويرى فان دوين، أنه استطاع توثيق صورة جميلة لرد فعل سنجاب تنعكس صورته على سطح المياه الراكدة، ووقتها كان فان دوين يجلس مترقبا داخل خيمة التخفي أمام البركة، حيث تأتي السناجب لتروي ظمأها أو للبحث عن ثمار البلوط.

ويقول: "كنت جالسًا داخل خيمتي وعدستي على أهبة الاستعداد، لذلك لم تستطع السناجب رؤيتي، ولم تكن منزعجة من وجودي".

سبب شهرة المصور على انستجرام

ويلفت فان دوين إلى أنه في بعض الأحيان، تبدو السناجب التي تراقب صورتها في المياه، كأنها أمام مرآة، وكغيرها من الصور المثيرة التي يوثقها للسناجب الأرضية، نجحت هذه السلسلة في أن تجذب قلوب متابعي المصور الهولندي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويرجح فان دوين شهرة صوره على مواقع التواصل الإجتماعى إلى صورته التي لاقت رواجًا واسعًا لسنجاب أرضي يستنشق عبق زهرة، ويأمل فان دوين أن تلهم مثل هذه الصور الناس للخروج أكثر من أجل الاستمتاع بما تقدمه الطبيعة.

#مصور #سنجاب #مياه بركة #الأرض #كوكب الارض

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