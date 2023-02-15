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10 علامات تشير إلى الاحتراق النفسي المهني

الخميس 16 فبراير 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 علامات تشير إلى الاحتراق النفسي المهني



وكالات / سما /

أعلن عالم النفس مارسيل سولتييف، أن أي شخص يمكن أن يعاني من متلازمة الاحتراق النفسي المهني، بغض النظر عن مهنته ومكان عمله.

ووفقا له هناك عدة عوامل تؤدي إلى الإصابة بهذه المتلازمة: الإجهاد المزمن في العمل؛ إدمان العمل؛ ونكران الذات. فإذا لم ينتبه الشخص إلى الإرهاق الذي يعاني منه فسوف يؤدي إلى عواقب وخيمة. فكيف يمكن للشخص معرفة أنه "يحترق".

يشير العالم، إلى أنه وفقا للإحصائيات يعاني الكثيرون من متلازمة الاحتراق النفسي المهني. و يدعو إلى تقييم الحالة الشخصية وفق 10 علامات تشير إلى أن الشخص يعاني من هذه المتلازمة:

1- إرهاق عاطفي وفكري.

2 -المقاومة عند الذهاب إلى العمل

3 - تعب مزمن

4 - التهيج

5 - صعوبة التركيز

6 - انخفاض إنتاجية العمل

7 - الشعور بالخزي والذنب

8 - فقدان الهدف

9 - سوء الحالة الصحية

10 - كراهية الذات والآخرين

فإذا لاحظ الشخص أنه يعاني من معظم هذه الأعراض فليس مستبعدا أنه يعاني من متلازمة الاحتراق النفسي المهني.

ويضيف، السبب الرئيسي لهذه المتلازمة، هو أن الكثيرين لا يعرفون كيفية الاسترخاء.

ويقول: "الشخص الذي يعاني من متلازمة الاحتراق النفسي المهني لا يعرف كيف يسترخي، لأنه لم يتعلم ذلك في مرحلة الطفولة. لذلك إذا سألناه كيف سيقضي عطلة نهاية الأسبوع، فإن دماغه سوف يجهد".

ووفقا له، لتجنب هذه المتلازمة يجب التخطيط لكيفية قضاء العطلة والتجوال كثيرا والتواصل مع الأقارب والأصدقاء وقراءة الكتب والنوم جيدا وممارسة الرياضة. وعموما على الشخص عمل كل ما يرغب وتشتهيه نفسه في العطلة، لأن المهم في العطلة هو عدم التفكير بالعمل.

#الاحتراق النفسي المهني #عالم النفس

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