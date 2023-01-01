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جورج وسوف يطلق أغنية "نص عمري" لابنه الراحل وديع

الأربعاء 15 فبراير 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جورج وسوف يطلق أغنية "نص عمري" لابنه الراحل وديع



وكالات / سما /

طرح الفنان السوري جورج وسوف أغنتيه الجديدة، أمس الثلاثاء، التي تحمل عنوان "نص عمري" بمناسبة مرور "أربعينية" نجله الأكبر وديع، الذي توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية.

وتوفي مطلع يناير الماضي، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية "تكميم معدة".

ونفى الفنان السوري جورج وسوف، ما تردد بأنه قرر اعتزال الغناء بعد وفاة نجله وديع، قبل أسابيع، مشيراً إلى أنه سيغني له.


وقال وسوف في بيان صادر عن مكتبه آنذاك: "بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع".

#جورج وسوف #وديع

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