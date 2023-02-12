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الاحتلال يعيق تحركات المواطنين عند مدخل النبي صالح

الأحد 12 فبراير 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيق تحركات المواطنين عند مدخل النبي صالح



رام الله/سما/

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حركة تنقل المواطنين، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، فيما شرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.

وتقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، ما يعيق حركتهم، ويجبرهم على سلوك طرق طويلة والتفافية.

#الاحتلال #النبي صالح #رام الله

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