أسرة الموسيقار محمد عبدالوهاب تكشف حقيقة امتلاكه فيلا بالزمالك (صور)

وكالات / سما /

خلال الساعات الماضية، أعلن موقع بيع المنازل الشهير "Sotheby’s International Realty" عبر موقعه الرسمي، عرض فيلا الموسيقار محمد عبدالوهاب، أحد أشهر الملحنين والمغنين والممثلين المصريين في القرن العشرين، للبيع مقابل مبلغ 7 ملايين دولار بما يعادل 210 ملايين جنيه مصري.

مميزات فيلا الموسيقار محمد عبدالوهاب

وأوضح الموقع أن من أبرز الأشياء التي تلفت الانتباه عند الدخول إلى فيلا الموسيقار محمد عبدالوهاب هي الأسقف العالية والألواح الخشبية المتطورة، إذ نشأ هذا الاتجاه الكلاسيكي للتصميم الداخلي في مصر القديمة وتم الحفاظ عليه خلال العصر الحديث، ما خلق روح التفرد والرفاهية، كما لفت إلى أن الفيلا تشمل أيضًا غرف المطبخ على ركن منفصل لوجبات الإفطار العائلية في الصباح الباكر، بالإضافة إلى حمام للضيوف مجاور.

حقيقة عرض فيلا الموسيقار محمد عبدالوهاب للبيع

وتعليقًا على خبر بيع فيلا محمد عبدالوهاب، نفت عصمت عبدالوهاب ابنة الموسيقار الراحل، وجود ڤيلا من الأساس بمنطقة الزمالك وبالتالي لا صحة لعرضها للبيع: أنا والدي عمره ما كان عنده الڤيلا دي، هو كان ساكن في شقة إيجار في الزمالك في شارع الفردوس متفرع من شارع محمد مظهر، واحنا كنا عايشين معاه فيها، واتوفى فيها ومراته نهلة القدسي عاشت فيها لحد ما توفت وبعد كدا رجعناها لأصحاب العمارة.

وأضافت عصمت أنه لم يسبق لهم العلم بوجود هذه الڤيلا من قبل، خاصة وأنّ مقتنيات الموسيقار الراحل بالكامل في متحف محمد عبدالوهاب في شارع رمسيس، متضمنة السرير والمكتب: "الڤيلا الوهمية دي إحنا منعرفش حاجة عنها، هو كان عنده ڤيلا فعلًا زمان في الهرم وڤيلا تاني في جليم في إسكندرية، لكن ڤيلا في الزمالك مفيش".

ووفقا لما ذكره الموقع، توجد الفيلا المعروضة للبيع، في حي الزمالك، وتبلغ مساحتها 1250 مترًا مربعًا، ومكونة من 3 طوابق، وذلك على ارتفاع 1300 متر مربع من الأرض، كما أنها تتميز بواجهات خارجية مكسوة بالرخام.