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خالد الصاوى ينضم إلى "الكتيبة 101"

الأربعاء 01 فبراير 2023 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد الصاوى ينضم إلى "الكتيبة 101"



وكالات / سما /

انضم النجم خالد الصاوي إلى أبطال مسلسل "الكتيبة 101" مع آسر ياسين وعمرو يوسف، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، ومكون من 30 حلقة، من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.

وبدأ المخرج محمد سلامة تصوير المسلسل الذى تدور أحداثه حول الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر .

يشار إلى أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "شقو" المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى .

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربى" وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

#خالد الصاوى #الكتيبة 101 #مسلسل #رمضان

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