أغرب أزياء أسبوع الأزياء الراقية

وكالات / سما /

يتابع الكثيرون عروض الأزياء لأنها تلهم الجميع على أخذ الصيحات الجديدة والألوان والتصميمات الغريبة، والجميع يتابع العروض بشغف شديد حتى يعرفوا مدى الإبداع الذى تواصل إليه مصممى الأزياء.

وأسبوع باريس للأزياء الراقية، الذى يتفوق في الألوان والتصميمات الباهرة، ويعتبر هو الحدث الأكثرة شهرة في عالم الموضة والتصميم ولمعرفة أبرز قطع الأزياء خلال عروضه تابع التقرير التالي وفقاَ لموقع مجلة "vogue".

بدلة أنيقة

كانت في عرض الأزياء بدلة من التويد باللونين الأسود والبرتقالى، وكانت أنيقة بشكل لا يقاوم، وكانت السترة مستقيمة، وكانت مطرزة مع كريستال مطرز من 341 حجر الراين، بواسطة الورش التي صنعت البدلة، بشكل جميل وراقى، وكان على الصدر شكل حيوان وأخذ وقت طويل لأنهاء الزى على أكمل وجه، ليبدو بهذا الفخامة.

فستان من الخشب

ظهر هذا الفستان العجيب على منصة العرض وقد أرتدته العارضة وهو مصنوع من الأخشاب الثمينة بالكامل، وقد تم العمل على تلك القطع الاستثنائية خلال شهر، والتنورة محبوكة، بحوالي 20000 حبة خشبية بأحجام مختلفة، وقد تم رسم كل واحد منها يدوياَ، من قبل فنان نسيج بظلال متعددة، لجعل الضوء يتلألأ على الخشب بشكل كبير، لعمل فنى غريب وجديد.

فستان من الترتر

هذه القطعة من الأزياء، تتكون من الترتر المعدنى بدرجات الذهب والفضة،والتصميم أستوحى من الأزياء القديمة من أزياء العشرينيات الصاخبة، وأخذ الزى حوالي 450 ساعة من التطريز لإنهائه، مع 40 ساعة في الورش، وكان الزى تحفة جميلة من الزمن الماضى الذى يعود من جديد.

بدلة رياضية

أرتدت على المنصة بدلة رياضية فضية اللون مطرزة بشكل المسامير، وهذه القطعة الراقية، تم تطريز البنطال والسترة بحوالي 142000 دبوس، وقد وأخذ وقت طويل حتى يتم أنهائه بشكل كامل، مما يجعل الزى جميل بدون عناء وملفت للأنظار.

فستان فالنتينو

كان على منصة العرض خلال أسبوع الموضة ثوب أكثر من رائع باللون الوردى النيون، مزين بقفازات أوبرا بيضاء، وهو مستوحى من الثمانينات، وقد تم استخدام 105 متر من القماش، واحتاج إلى 1100 ساعة لتحقيق الشكل المطوى الذى زاد من جماله.

فستان حريرى أحمر

قد تم عرض فستان من اللون الأحمر القرمزى الحريرى، بذيل فستان طويل، وكان يحتوى على أقواس ضخمة على الجزء العلوى من الفستان ، وكان فخم بشكل لا يصدق بإطلالة ملكية كبيرة.