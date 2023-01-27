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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 31 يناير 2023 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشابين عماد ناصر بني عودة، ومحمود عمر بني عودة، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

كما اعتقل الشاب يزن أبو قبيطة في أعقاب اقتحام منزله في مدينة يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم وصادرت مركبة لأحد المواطنين.

واعتقلت عددًا من الشبان من سكان بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة، خلال حملة مداهمات ليلية.

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