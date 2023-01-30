جائزة نوبل للبيع لمن يدفع أكثر.. تفاصيل

وكالات / سما /

تعد جائزة نوبل واحدة من الجوائز المثيرة للجدل، إذ يود الجميع الحصول عليها، لكن ماذا لو حصل الشخص على جائزة نوبل دون الترشح إليها ؟

جائزة نوبل للبيع

نعم، هذا ما يحدث الآن، بعرض جائزة نوبل للبيع لمن يدفع مبلغ أكبر، وترجع القصة إلى طرح جائزة نوبل في الكيمياء التي حصل عليها "جورج أوله" الأستاذ السابق في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وطرحها للبيع بالمزاد.

فاز جورج أوله بالجائزة عام 1994 عن عمله الرائد الذي أدى إلى التخلص من البنزين المحتوي على الرصاص السام في السيارات.

لكن بعد مرور 19 عاما يبدو أن عائلة العالم الراحل ترغب في ربح أموال من الجائزة، ويبدأ المزاد بمبلغ 200 ألف دولار للميدالية.

كان أولاه لاجئًا يهوديًا مجريًا أصبح أستاذًا في "كيس ويسترن" من عام 1965 إلى عام 1977، وقد عمل كأستاذ متميز في أبحاث الكيمياء.

من هو صاحب جائزة نوبل المعروضة للبيع

عُرف أولاه بعمله في تكنولوجيا الهيدروكربون، التي ألغت الحاجة إلى مادة رباعي إيثيل الرصاص الكيميائية المدمرة في السيارات.

وتم خلط المكون الذي يحتوي على الرصاص مع البنزين بداية من عشرينيات القرن الماضي ، على الرغم من أنه كان خطيرًا وملوثًا المياه الجوفية والتربة والهواء.

ونتيجة لعمل أولاه ، في عام 1973 ، أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية برنامج "الإلغاء التدريجي للرصاص" الذي يتطلب تقليل محتوى الرصاص في البنزين.

جورج أولاه

توفي أولاه في عام 2017 عن عمر يناهز 89 عامًا، وفاز بالجائزة أثناء عمله في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس، وفي ذلك الوقت ، حصل على 85 براءة اختراع من 7 دول.

"لا يوجد شيء في حياتنا لا تتأثر به الهيدروكربونات ، من الأدوية إلى البنزين ،" نقلت عن أولاه بعد فوزها. "الهيدروكربونات هي مكونات النفط والغاز الطبيعي. عندما تملأ سيارتك في الصباح ، فإنها تتكون من الهيدروكربونات ".

مزاد لبيع ميدالية نوبل

هذه ليست المرة الأولى التي تُباع فيها ميدالية نوبل، سبق وتم بيع ميدالية نوبل التي حصل عليها الصحفي الروسي ديمتري موراتوف "جائزة نوبل للسلام" بالمزاد في يونيو لماضي، وحطمت الرقم القياسي لبيعها بـ 103.5 مليون دولار.

قيمة جائزة نوبل

يحصل على كل حائز على جائزة نوبل على ميادلية ذهبية ودبلومة وجائزة مالية، وفي عام 2021 كانت جائزة نوبل النقدية بقيمة 10 ملايين كرونة سويدية.

هل جوائز نوبل ذهبية ؟

حتى عام 1980، كانت الميداليات السويدية تزن كل منها حوالي 200 جراما وقطرها 66 ملم، مصنوع من 23 قيراطا من الذهب، ومنذ ذلك الوقت تم تصنيعها من الذهب المُعاد تدويره عيار 18 قيراطا.