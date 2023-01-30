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كيفية إنشاء جهة اتصال للطوارئ على آيفون

الإثنين 30 يناير 2023 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية إنشاء جهة اتصال للطوارئ على آيفون



وكالات / سما /

قد تكون مسافرًا وتحتاج إلى الاتصال بالأشخاص المناسبين إذا كنت في خطر، هنا تتيح لك خدعة أيفون iPhone القيام بذلك، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:-

أولاً، تأكد من حفظ أهم الأشخاص لديك في جهات الاتصال الخاصة بك، وانتقل إلى تطبيق "Health".

اضغط فوق ملف تعريف المستخدم الخاص بك وانتقل إلى "معرف طبي"، "تحرير"، "جهات اتصال الطوارئ".

سيسمح لك ذلك بإضافة جهة اتصال في حالات الطوارئ وستظهر علامة النجمة الحمراء بجوار اسمه في جهات الاتصال الخاصة بك.

إذا كنت سترسل تنبيه SOS من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت، فسيتم إرسال تنبيه إلى خدمات الطوارئ، بالإضافة إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك.

#آيفون #اجهزة #جهة اتصال #طوارئ

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