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هنية يزفّ بشرى سارة لمتابعي الرياضة العالمية في فلسطين

الخميس 26 يناير 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يزفّ بشرى سارة لمتابعي الرياضة العالمية في فلسطين



غزة / سما /

زفّ عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية, بشرى سارة لعشاق الرياضة المحلية والعربية والعالمية في فلسطين.

وقال هنية إنه سيطلق قناتين جديدتين لأمواج خلال الشهرين القادمين, بجانب القناتين الموجودتين حاليا, مبينا أن الإعلان الرسمي عنهما سيكون في الحفل السنوي للمؤسسة المقرر مطلع فبراير المقبل.

وذكر أنه يعمل جاهدا على وصول بث القنوات الرياضية إلى كل بيت فلسطيني, مؤكدا عودة بث الإذاعة من جديد, بعد توقفها الفترة الماضية.

يشار إلى أن قنوات أمواج الرياضية, الحل الوحيد للغزيين خاصة, لمشاهدة المباريات العالمية المشفرة, نظرا لارتفاع تكلفة الاشتراكات الرسمية.

#عبد السلام هنية

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