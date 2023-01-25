آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين

غزة/سما/

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي: "من المتوقع أن تتراجع الرياح الشرقية اليوم الأربعاء ، وتبدأ تتحول لغربية مُعتادة ، كذلك تبقى الفرصة واردة خلال الأيام القادمة حتى الجمعة لهطول زخات من الأمطار فوق نطاقات جغرافية عشوائية متفرقة بطابع محلي".

من جهتها توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر الجو صافياً بوجه عام غداً الخميس، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة القادم، فيكون الجو غائما جزئيا ودافئا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ودافئا نهارا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.