غزة: هيئة تشجيع الاستثمار تستقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي

غزة/سما/

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بوزارة الاقتصاد في مقرها بمدينة غزة الصناعية وفداً رفيع المستوى من مكتب الاتحاد الأوروبي قادماً من القدس.

وضم الوفد الأوروبي كلا من ماريا فيلاسكو "نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين" و انجيرد بولين "من القسم السياسي" وأوريست توك "من القسم الاقتصادي" يرافقهم أيمن فتيحة "مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في غزة".

وكان في استقبال الوفد ، باجس الدلو "مدير دائرة النافذة الاستثمارية في الهيئة."

واستعرض الدلو مستجدات مدينة غزة الصناعية وخصوصاً الآثار الايجابية التي تركتها منحة الاتحاد الأوروبي الأخيرة لمصانع مدينة غزة الصناعية، والتي من المتوقع أن تساهم في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة وتطوير المصانع فيها.

وقدم الدلو شرح مفصل عن الوضع الراهن للمدينة الصناعية وما آلت له الأمور حتى هذه اللحظة.

من جهته قدم الوفد كل الشكر والتقدير للهيئة لما تبذله من جهود للمساعدة وتذليل أي عقبات تواجهها المصانع، واعداً بأن يقوموا بنقل كافة الرسائل والاحتياجات اللازمة للمصانع للجهات المعنية وذات العلاقة.

وقام الوفد بجولة ميدانية عامة على مدينة غزة الصناعية و زيارة مصنع يونيبال 2000 لصناعة الملابس الجاهزة.