موقع عبري: أمريكا طلبت من "إسرائيل" صواريخ "هوك" قديمة لإرسالها إلى أوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل صواريخ "هوك" قديمة لتسليمها إلى أوكرانيا.



ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" طلبت من السلطات الإسرائيلية صواريخ "هوك" القديمة غير المستخدمة والموجودة في مستودعات الجيش الإسرائيلي.



وأكد الموقع الإلكتروني أن إسرائيل قد ردت بأن الصواريخ "هوك" قديمة ولا تصلح للاستخدام ولكن للخردة فحسب، في وقت تطالب الإدارة الأمريكية بنقل أسلحة إسرائيلية إلى أوكرانيا بهدف تعزيز نظام دفاعها الجوي.

وأوضح الموقع أن الطلب الأمريكي هو محاولة جديدة من إدارة الرئيس جو بايدن لإقناع الحكومة الإسرائيلية بنقل أي مساعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن تل أبيب ترفض، دوما، تزويد كييف بمثل هذه الأسلحة، تخوفا من أن تؤدي هذه الخطوة العسكرية إلى توتر العلاقات الإسرائيلية الروسية.



ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "البنتاغون" يستغل مخزونا ضخما من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل لحالات الطوارئ، كما سمحت لإسرائيل نفسها باستخدام هذه الذخيرة في حالات الطوارئ التي تواجه تل أبيب، وهو المخزون الأمريكي الذي سيوجه منه جزء لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت العام الماضي تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة، تخوفا من تأزيم العلاقات مع روسيا، ولكن توصل الجانبان الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق يقضي بنقل 300 ألف قذيفة عيار 155 ملم، إلى أوكرانيا.



وفي سياق متصل، قال سفير روسيا لدى تل أبيب إن"موسكو راضية عن موقف اسرائيل بخصوص أوكرانيا"، مؤكدا أن إسرائيل ترفض تزويد كييف بالأسلحة، مشيرا إلى أن "موسكو تأمل من إسرائيل أن تظهر نهجا حكيما في مواجهة الأزمة الأوكرانية".



ويذكر أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، عن أمله في تحسين العلاقات بين كييف واسرائيل.

وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.



وأفادت الصحيفة بأن برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.

