بعد لقاء الملك بنتنياهو .. بن غفير يتحدى الأردن : سأواصل اقتحام الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، اليوم الأربعاء، أنه سيستمر في اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية التي نقلت قول بن غفير ردا على سؤال بشأن نتائج زيارة نتنياهو الى الاردن ولقائه بالملك عبدالله حول ما يجري في الاقصى والاقتحامات المستمرة قال : "مع كل الاحترام للأردن، لكنني اقتحمت الاقصى بعد ان اصبحت وزيرا وسأستمر في اقتحامه، دولة إسرائيل مستقلة، وليس عليها وصاية من أي دولة أخرى".

ويوم أمس، استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمّان، رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.