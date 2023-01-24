الافراج عن الأسير عصام ابو الهيجا

جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير عاصم جمال أبو الهيجا، بعد قرابة سنةٍ من الاعتقال الإداري.

وكان في استقبال المحرر أبو الهيجا عدد من مقاومي كتائب القسام والذين استقبلوه مؤكدين على عهدهم مع الأسرى، بالإسناد والدعم والانتصار لهم.

وشهد مخيم جنين موكب استقبال الأسير أبو الهيجا من أمام منزله في المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال أبو الهيجا في 27 أبريل الماضي خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مخيم جنين وبلدة قباطية، اعتدت خلالها على منزل الأسير جمال أبو الهيجا.

وبالإفراج عن الأسير عاصم، ترك خلفه والده القيادي في حركة حماس الأسير جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عاماً)، أحد قادة معركة مخيم جنين، وشقيقيه عبد السلام وعماد الدين.

واعتقل الشيخ جمال أبو الهيجا أربع مرات منذ عودته لوطنه عام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير عام 2002 الذي حكم فيه بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.