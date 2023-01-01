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هرتسوغ يعتزم إلقاء خطاب أمام الاتحاد الأوروبي عن ذكرى "المحرقة"

الثلاثاء 24 يناير 2023 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يعتزم إلقاء خطاب أمام الاتحاد الأوروبي عن ذكرى "المحرقة"



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع.


وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هرتسوع يزور بلجيكا وفرنسا هذه الأيام، حيث من المقرر أن يلقي الخطاب الرئيسي أمام البرلمان الأوروبي، يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة ما يطلق عليه "اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هرتسوغ سوف يلتقي بملك بلجيكا ورئيس البرلمان الأوروبي وقادة ومسؤولين عن الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الأمين العام لحلف الأطلسي "الناتو" ومسؤولين آخرين عن الجالية اليهودية.


وأوضحت أن هرتسوغ سيلقي خطابا مهما أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الخميس، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".


ومن جانبه، أشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن زيارته إلى فرنسا وبلجيكا مهمة واستثنائية، خاصة وأنه سيزور مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن علاقة بلاده ودول الاتحاد الأوروبي قوية، ولها تأثير كبير على مناحي الحياة الإسرائيلية، من الاقتصاد إلى الأمن وغيرها من المجالات الأخرى المهمة.

#يتسحاق هرتسوغ

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