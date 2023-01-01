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قائد الحرس الثوري الايراني: ما يحصل في فلسطين مؤشر على نهاية الكيان

الثلاثاء 24 يناير 2023 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الحرس الثوري الايراني: ما يحصل في فلسطين مؤشر على نهاية الكيان



دمشق/سما/

قال وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس أن سوريا ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عباس مع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الثلاثاء في طهران.


وقال وزير الدفاع السوري: "شعبنا لن ينسى دعم إيران وجهاد قائد فيلق "القدس" الراحل الشهيد قاسم سليماني".

واستطرد: "سوريا وبالتعاون مع المقاومة وصمود الشعب السوري والدعم السخي لإيران وحزب الله ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا..العدو يتراجع يوما بعد آخر ويتقهقر إلى الخلف بسبب المقاومة".

وأكمل: "السياسات الأمريكية في المنطقة سوف تؤدي بها إلى الزوال، والدول التي ينطلق منها الإرهاب تلصق تلك التهمة بالآخرين".

بدوره، قال سلامي إن "الذين حاولوا تدمير سوريا هم اليوم في طريق الانهيار".

وأضاف: "ما يحصل في فلسطين المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤشرات انهيار وزوال الكيان الغاصب لفلسطين".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "امتزجت دماء الشعبين الإيراني والسوري في مواجهة مؤامرة قوى الهيمنة وشهداؤنا قدموا دماءهم طوعا لأننا نعتبر ذلك البلد وطننا ".

وأردف: "مستعدون لتقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مختلف الأبعاد والمجالات"، متابعا: "نحن إخوة في الأيام العصيبة، وتاريخ الشعبين الإيراني والسوري الحافل بالمودة والأخوة يظهر بأنهما لن يتركا ساحات المواجهة ضد مؤامرات الأعداء".

#سوريا #ايران

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