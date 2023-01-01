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مفاجأة مدوية: النصر السعودي يحصل على توقيع مودريتش

الثلاثاء 24 يناير 2023 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة مدوية: النصر السعودي يحصل على توقيع مودريتش



وكالات/سما/

فجرت صحيفة اليوم السعودية مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات، بإعلانها حصول النصر السعودي على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.

وذكر "الميدان الرياضي"، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، نقلا عن مصادر خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

وكتب "الميدان الرياضي" على حسابه في موقع "تويتر": "خاص للميدان: نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة الكبيرة".

ولم يكشف المصدر عن موعد محدد لانضمام مودريتش (37 عاما) للنصر، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إعلامية عدة، ربطت مودريتش، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانضمام للنصر السعودي، بعد نجاح الأخير في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضي.

وكشف الصحفي الإسباني ريمون ألفاريز دي مون، المقرب من ريال مدريد، عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب النادي الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش.

وأكد ألفاريز أن ريال مدريد تلقى فعلا عرضا من النصر للتعاقد مع مودريتش.

وأوضح أن الفريق السعودي قدم لمودريتش عرضا يتضمن عقدا يمتد لموسمين على أن يحصل النجم الكرواتي على 40 مليون يورو.

#لوكا مودريتش #نادي النصر السعودي

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