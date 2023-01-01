ملك الأردن يستقبل نتنياهو في عمان..تفاصيل

عمان/سما/

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، شدد الملك على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.



وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.



وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.



كما تم بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الأخير "توجه إلى الأردن للقاء العاهل، الأردني"، وأضاف البيان أن نتنياهو والملك عبد الله ناقشا "القضايا الإقليمية".

وبحسب مكتب نتنياهو فإنه والملك عبد الله أكدا على "التعاون الإستراتيجي والأمني ​​والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يساهم في استقرار المنطقة".

وأضاف أنهما أكدا على أهمية "الصداقة والشراكة طويلة الأمد بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية".

وذكرت قناة كان العبرية أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأردن، تأتي في أعقاب التوترات التي وقعت أثناء زيارة السفير الأردني للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي.