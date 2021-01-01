تطور جديد بشأن مستقبل ميسي في باريس

كشف الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو النقاب عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الفترة المقبلة.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة حول إمكانية استمرار ميسي في باريس، وتجديد عقده مع إدارة النادي الفرنسي، والذي يصل لخط النهاية بمجرد نهاية الموسم الجاري.

ويطمح برشلونة الإسباني في عودة ميسي لأحضانه من جديد، وسط تقارير تؤكد أن النادي الكتالوني لم يقدم أي عرض للبولجا حتى الآن، في ظل الوضعية الاقتصادية الغير جيدة للنادي الكتالوني.

وأوضح روميرو، مساء الإثنين، أن ميسي كان يميل بالفعل لخيار الاستمرار في باريس وتجديد عقده الحالي، لكنه غير رأيه بعد بطولة كأس العالم، التي أقيمت مؤخراً في قطر، ولم يعد يرغب في البقاء في حديقة الأمراء.

ويريد ميسي أن يكتفي بتقمصه ألوان فريق عاصمة النور لمدة موسمين، منذ رحيله عن البارسا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الإدارة في يونيو 2021.

ونجح البرغوث الأرجنتيني في الفوز بلقب مونديال قطر 2022 مؤخراً، ليفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخه.