درعي يعين وزيرين من حزبه بشكل مؤقت بدلًا منه

القدس المحتلة / سما /

قرر زعيم حزب شاس الحريدي، أرييه درعي، صباح الثلاثاء، تعيين وزير الأديان ميخائيل ملكيئيلي، وزيرًا للداخلية بالإنابة، ويؤاف بن تسور وزيرًا للصحة بالإنابة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر بنيامين نتنياهو رئيسحكومة الاحتلال، إقالة درعي من منصبه كوزير للصحة والداخلية بعد قرار المحكمة العليا بشطب تعيينه وزيرًا لإدانته بقضايا جنائية.

وسيسري قرار عزل درعي ظهرًا على أن يتولى الوزراء الجدد مهامهم مؤقتًا لحين إيجاد حل بإعادة درعي لمنصبه عبر مشروع قانون قد يتم إقراره بالكنيست الأشهر المقبلة.