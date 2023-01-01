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درعي يعين وزيرين من حزبه بشكل مؤقت بدلًا منه

الثلاثاء 24 يناير 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
درعي يعين وزيرين من حزبه بشكل مؤقت بدلًا منه



القدس المحتلة / سما /

 قرر زعيم حزب شاس الحريدي، أرييه درعي، صباح الثلاثاء، تعيين وزير الأديان ميخائيل ملكيئيلي، وزيرًا للداخلية بالإنابة، ويؤاف بن تسور وزيرًا للصحة بالإنابة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر بنيامين نتنياهو رئيسحكومة الاحتلال، إقالة درعي من منصبه كوزير للصحة والداخلية بعد قرار المحكمة العليا بشطب تعيينه وزيرًا لإدانته بقضايا جنائية.

وسيسري قرار عزل درعي ظهرًا على أن يتولى الوزراء الجدد مهامهم مؤقتًا لحين إيجاد حل بإعادة درعي لمنصبه عبر مشروع قانون قد يتم إقراره بالكنيست الأشهر المقبلة.

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