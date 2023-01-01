قلق اسرائيلي كبير..الجيش السوري يعيد افتتاح مطار حلب العسكري بدعم روسي..

هذا الأسبوع أعيد افتتاح مطار "الجراح" العسكري في شمال سوريا بالقرب من حلب وذلك بعد نحو عقد من خروج المطار عن الخدمة بدعم من روسيا.

والهدف من اعادة تشغيل المطار تعزيز قدرة الجيش السوري في التصدي للغارات الإسرائيلية.و سيبدأ سلاح الجو الروسي قريبًا أنشطته هناك الأمر الذي قد يمثل مشكلة لإسرائيل وفقا للقناة 12 العبرية.

وعاد المطار العسكري السوري إلى العمل بمساعدة روسيا ، ووضعت حوله كمية كبيرة من البطاريات المضادة للطائرات ، ومن المتوقع أن تعمل القوات الجوية السورية والقوات الجوية الروسية في الميدان خلال الفترة المقبلة.

وتخشى المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من أن يستخدم الإيرانيون المطار لشحنات أسلحتهم. وهذا يعني أن إسرائيل ستجد صعوبة في التصرف عسكريا خوفا من إلحاق الضرر بالمعدات أو الطائرات الروسية.

واستعاد الجيش السوري مطار الجراح في العام 2017، وذلك بعد معارك خاضتها بدعم روسي ضد تنظيم داعش .