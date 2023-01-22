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"فتح" تُهنئ الفائزين بانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة

الأحد 22 يناير 2023 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تُهنئ الفائزين بانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة



رام الله/سما/

- هنأت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) الفائزين بانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة، ومجلس إدارة الغرفة الـ13.

وأكّدت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، أنّ وصول نسبة الاقتراع إلى 73%، يعبّر عن تطلّع أبناء شعبنا في قطاع غزّة إلى ممارسة حقّهم الديمقراطيّ.

ودعت سلطة الأمر الواقع في قطاع غزّة إلى إزالة العراقيل أمام العمليّة الديمقراطيّة، والسماح بإجراء الانتخابات المحليّة والنقابيّة وغيرها، مؤكّدةً أنّ الاقتراع حقّ من الحقوق السياسيّة والديمقراطيّة للمواطن الفلسطينيّ.

#فتح

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