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غداً غرة شهر رجب.. المفتي يعلن موعد ذكرى الإسراء والمعراج

الأحد 22 يناير 2023 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً غرة شهر رجب.. المفتي يعلن موعد ذكرى الإسراء والمعراج



رام الله/سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الإثنين الموافق الـ23 من كانون الثاني هو غرة شهر رجب لعام 1444هـجري، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم السبت، السابع والعشرين من رجب الموافق 18 شباط 2023.

وبهذه المناسبة، دعا الشيخ حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكرا بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.

#المفتي العام #شهر رجب #شهر رمضان #الشيخ محمد حسين #ذكرى الاسراء والمعراج

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