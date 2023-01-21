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"نقابة المحامين": تعليق الدوام أمام جميع المحاكم

السبت 21 يناير 2023 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نقابة المحامين": تعليق الدوام أمام جميع المحاكم



رام الله/سما/

 قررت نقابة المحاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات، والمحاكم العسكرية، والمحاكم الاستئنافية الجزائية، ومحكمة البداية، بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية والمحاكم العسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها من صباح يوم غد الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل.

كما قررت تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات طيلة يوم الأربعاء المقبل، وإقامة اعتصام مركزي في محكمة بداية الخليل، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً وعقد اجتماع مجلس النقابة في مقر النقابة بمحافظة الخليل.

وأهابت النقابة بكافة الزميلات والزملاء أعضاء  الهيئة العامة للمشاركة الفاعلة بالاعتصام المركزي في محافظة الخليل، مؤكدة أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم.

#نقابة المحامين

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