  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

السبت 21 يناير 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة



غزة / سما /

 

انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

وبحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، برئاسة القاضي أحمد ولد علي، فإن صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة الثامنة صباحاً أمام 1591 ناخبا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

ويتنافس في العملية الانتخابية 25 مرشحا لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية، مع الإشارة الى أن انتخابات الغرف تجرى لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن، ضمن برنامج زمني متسلسل.

وتأسست غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وأجريت الانتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي الذي يشرف على العملية الانتخابية مؤتمرا صحفيا في مقر الغرفة للحديث عن مجريات العملية الانتخابية في الغرف التجارية الصناعية.


انتخابات الغرفة التجارية5

انتخابات الغرفة التجارية3

انتخابات الغرفة التجارية1

انتخابات الغرفة التجارية

#الغرفة التجارية #غزة #انتخابات

الأكثر قراءة اليوم

غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته

قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات

تقرير : مصر تتجه نحو الانهيار الاقتصادي

فيديو: أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على ازالة بؤرة استيطانية ويصيبون 3 مستوطنين بجراح

الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله

السعودية : لا تطبيع مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية …

هآرتس: "يجب مراقبة هرتسي هليفي"

الأخبار الرئيسية

عملية طعن

إستشهاد شاب قرب رام الله إثر اصابته برصاص الاحتلال بزعم تنفييذه عملية طعن

عميل للموساد

هدفه رصد الصواريخ.. الكشف عن عميل جديد للموساد في قبضة الأمن اللبناني

قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات

medium_2023-01-04-4dbb19dfa2

غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته

"العدل الدولية" تؤكد تلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم