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غدا- انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

الجمعة 20 يناير 2023 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا- انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة



غزة/سما/

 أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة يوم غد السبت.

وبينت اللجنة، وفق بيان صادر عن الوزارة، ان وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي سيشرف على العملية الانتخابية، وسيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مجريات العملية الانتخابية في الغرف التجارية الصناعية.

وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لاول مرة بشكل موحد مع  في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل.

وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، تفتح صناديق الاقتراع أمام 1591 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

وبينت اللجنة انه يتنافس 25 مرشحاً في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضواً لمجلس ادارة الغرف التجارية

وتأسست غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لاعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وأجريت الانتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

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#انتخابات #انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

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