توضيح أردني بخصوص سماعات الأذن التي يضعها الملك.. ما سببها؟

وكالات

كشفت وسائل إعلام أردنية، عن سبب ارتداء ملك الأردن عبد الله الثاني، سماعة طبية خلال اجتماعاته وجولاته الداخلية والخارجية.



ونقل موقع "عمون" عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إنه "بسبب خدمته العسكرية، وممارساته التدريبية ومشاركته في الكثير من الأعمال العسكرية الفاعلة، وحضوره لفعاليات متعددة تستخدم فيها الأسلحة ذات الصوت المرتفع، فقد تأثر سمع الملك".



وأوضحت أن الملك بات يضطر إلى استخدام سماعات أذن طبية مساعدة على السمع بصورة أوضح.



وعن سبب عدم ارتداء الملك لهذه السماعة بشكل دائم، قالت "عمون" إن الملك يضع السماعة الطبية في الأماكن التي لا تتواجد فيها مايكروفونات، على غرار لقائه بزعماء في أبو ظبي قبل يومين.



ويبلغ العاهل الأردني عبد الله الثاني 61 عاما من العمر، ووصل إلى عرش البلاد عام 1999، خلفا لوالده الراحل الملك حسين بن طلال.



وبدأ الملك عبد الله حياته العسكرية في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا عام 1980، وخدم في الجيش البريطاني برتبة ملازم ثان.



والتحق بعد ذلك بالقوات المسلحة الأردنية، وكان ضابطا في القوات البرية، وقائد فصيل، ومساعدا لقائد سرية الدبابات، وتدرج في الرتب العسكرية وصولا إلى قيادته القوات الخاصة ووحدات النخبة برتبة عميد، ثم رقي إلى رتبة لواء.



وعند وصوله إلى حكم البلاد، فقد منح الملك عبد الله رتبة مشيرٍ تلقائيٍّا لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.