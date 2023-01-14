موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ينتظر اليوم عشاق جماهير الغريمين الأزليين ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو ، والتي ستقام في نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني، في السعودية.

ريال مدريد كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تجاوز نظيره فالنسيا، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف، مساء يوم الأربعاء الماضي.

في المقابل، صعد برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، عقب إسقاط نظيره ريال بيتيس، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لهدفين، مساء يوم الخميس الماضي.

اللوس بلانكوس حصد لقب كأس السوبر الإسباني 12 مرة من قبل، فيما فاز الفريق الكتالوني باللقب 13 مرة.

الميرنجي واجه البرسا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالموسم الماضي، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الملكي، بنتيجة 3-2، قبل أن يُكمل اللوس بلانكوس مشواره ويتوج باللقب في المباراة النهائية على حساب أتلتيك بيلباو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة سوف يكون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية 1.