أغرب طرق طهي الطعام حول العالم

وكالات / سما /

يسعى الجميع لتقديم أشهى وأجمل الأكلات لأسرتهم، ولمحبيهم، ولكن هناك العديد من الثقافات المختلفة حول العالم، لا تستخدم الأدوات التقليدية، وتلجأ لاستخدام أدوات الطبيعة، ونستعرض في السطور التالية أغرب طرق الطهي حول العالم وفقاً لموقع " top-10-food":

الطبخ في الخيزران في تايلاند

يعد الطعام المطهي في أعواد الخيزران من أشهى الأكلات التي يمكن تناولها، من لحوم وأسماك ودجاج وخضراوات، حيث يستخدمها مرتدي الغابات في تايلاند في شوى الطعام كطريقة بديله للفرن، حيث يتم أخذ أعواد الخيزران المجوفة وغمره بالماء، ثم وضع ما يودون من لحوم وأرز وخضراوات ثم تغلق فتحاته بأوراق الشجر ووضعه على مصدر نار سواء فحم أو حطب.

الطبخ بتبخير أوراق الموز بكينيا

تعتبر الطريقة التقليدية لطهي الطعام هي الطبخ على أوراق الموز، حيث يتم طي ورقه الموز ورش الملح والفلفل وكل ما يحتاجه الطعام عليها ثم توضع على الفحم حتى يطهى الطعام جيداً، ومن أشهر الأكلات التي يتم طهيها بتلك الطريقة هو البيض، واللحوم والأرز.

الطهي على لسان الحمل ببحر الكريبي

يستخدم سكان الكريبي أوراق نبات لسان الحمل في شوى الأسماك مثل السالمون والثعابين، مع إضافة بعض التوابل البسيطة، حيث إن تلك الورقة تعطي للأسماك المطهوة عليها نكهة أعشاب طبيعية مميزة.

الطبخ داخل القرع بتايلاند

تعتبر من أشهى الأكلات التي يمكن تناولها في العالم، فالطعام المطبوخ بداخله لا يحتاج الكثير من النكهة أو التوابل لأنه مليء بالماء والسكر والنكهة الطبيعية التي تعمل بشكل أفضل مع بعض الطعام، فيمكن طهي الأرز والمعكرونة والبيض والأطعمة الأخرى التي يمكن أن تمتزج بشكل مثالي مع اليقطين المخبوز.

لف الطعام في الوحل في الصين

هناك قصة قديمة أسطورية في الصين، تقول إنه كان هناك رجل تائه في الغابات، ولم يكن معه أي طعام، وفجأة وجد دجاجة لم يعرف طريقة لطهيها، ففكر في تغطيتها بالوحل جيداً ومن ثم وضعها على النار، وبعد فترة عندما نزع عنها الوحل خرج منها ريشها بكل سهولة، ثم تناول لحمها وجدها شهي ولذيذ، ومن بعدها بدأ الصينيون بتجربة تلك الطريقة ولكنهم لفوها أولا بورق فويل قبل وضعها بالوحل لكنهم وجدوها أنها بالوحل مباشرة ألذ، أو بلفها بورق الموز أولا.

الطبخ في جذع شجرة أجوف

في الغابات يقومون بتجويف الشجر ووضع الطعام بداخله سواء، الأسماك واللحوم مما يعطيها نكهة مدخنة مختلفة عن الشوى على الفحم، ويتم وضع الطعام بها مباشرة دون أي عازل.