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قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 11 يناير 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة للبطل كريم يونس بالإفراج عنه، بعد أربعين عاما قضاها في زنازين الاحتلال، وأدانت اللجنة سلوك الاحتلال خلال عملية الإفراج عنه، وتصريحات ما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير بحق الأسرى، آملة أن يشهد هذا العام تحرير جميع أسرانا من زنازين الاحتلال.

واستهجنت اللجنة اعتداء أجهزة الأمن في نابلس على المواطنين الذين خرجوا رفضا للاعتقال السياسي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتية، وطالبت بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعدم التعدي على الحريات، سيما بعد الاعتداء بالضرب على المشاركين بالمسيرة والصحفيين الذين يغطونها إعلاميا .

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مبلغ مليون شيكل شهرياً لمدة 3 شهور، دعما لرواتب موظفي البلديات والهيئات المحلية.

تمديد العمل بقرار تخفيض 50% من قيمة رسوم رأس مال الشركات لعام جديد.

تمديد العمل بقرار الإعفاء الجزئي لأصحاب المنشآت الصناعية من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي، لدعم الصناعات المحلية.

تخفيض رسوم دمغ الفضة المصنعة محليا، تشجيعاً للمنتج المحلي.

إقرار الخطة الحكومية للعام 2023م.

الموافقة على سفر متخصصين لجمهورية مصر العربية لمناقشة سبل تطوير استيراد الأسمنت المنتج في مصر.

تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنفيذية لقانون التقاعد المعدل.

اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل لسلطة الأراضي.

تشكيل لجنة مختصة لتقييم إجراءات السلامة والأمان داخل مستشفيات قطاع غزة.

اعتماد توصيات تقرير الميزان التجاري والمؤشرات الاقتصادية لعام 2022م.

المصادقة على لائحة عمل شركات الصرافة والحوالات المالية.

#لجنة متابعة العمل الحكومي

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