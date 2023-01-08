بيدري يتألق بمركزه الجديد في برشلونة .. الأرقام تؤكد

قدّم بيدري نجم برشلونة الشاب واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وذلك بعد أن قاد فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في مباراة غاب عنها هداف الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي للإيقاف.

وسجّل هدف برشلونة الوحيد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بحلول الدقيقة 22، لكن الفضل الأكبر يعود لبيدري الذي قام عمل فردي ممتاز تمكن خلاله من صناعة الفارق واختراق حصون الروخي بلانكوس.

وسلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الضوء على المركز الجديد الذي شغله بيدري في مباراة الأمس ضد أتلتيكو مدريد، والذي ساعده على الإبداع بشكل أكبر، واللعب بحرية.

وقرر المدرب تشافي هيرنانديز الاعتماد على بيدري في مركز الجناح الأيسر، لكن النجم الإسباني كان له أدوار تكتيكية مركبة، حيث لم يكتفي باللعب بالقرب من خط الملعب، بل كان يدخل إلى العمق في الكثير من الأحيان ليتحول إلى صانع ألعاب تقليدي أو حتى مهاجم ثاني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بيدري ظهر بنسخة أفضل في هذا المركز، حيث لمس الكرة 76 مرة، وأكمل 56 تمريرة ناجحة خلال المباراة، وهذا رقم ممتاز جداً بالنظر إلى أن برشلونة لم يستحوذ كثيراً على غير العادة.

كما قام بيدري بمراوغتين ناجحتين ضد أتلتيكو مدريد كأثر لاعب في المباراة، وصنع أيضاً فرصتين سانحتين للتسجيل، وهو الرقم الأفضل من جانب برشلونة أيضاً.

ولم تقتصر أدوار بيدري على الصعيد الهجومي، فقد كان له مساهمات دفاعية مهمة أيضاً، وهذا يتمثل باستخلاصه الكرة 3 مرات، ولا يتفوق عليه سوى بالدي وسيرجيو بوسكيتس اللذان استخلصا الكرة 4 مرات.