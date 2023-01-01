مواعيد أسابيع الموضة لعام 2023

وكالات / سما /

إليكم جميع تواريخ أهم عروض الأزياء والأحداث هذا العام.

مع كل عام جديد يأتي تقويم أزياء جديد. من أسابيع الموضة في جميع أنحاء العالم إلى الأحداث الكبرى التي تسلط الضوء على المصممين الناشئين، هناك دائماً الكثير لنتطلع إليه مع اقتراب موسم الموضة.

تستعد دور الأزياء مثل Saint Laurent وLouis Vuitton وChanel وDior وLoewe وHermès وغيرها لبدء أسابيع الموضة الأولى لهذا العام: خريف وشتاء 2023 وربيع وصيف 2023 هوت كوتور. قبل أن تحزمي حقائبك وتحجزي رحلاتك، ألق نظرة على القائمة الكاملة لتواريخ أسابيع الموضة في عام 2023.

كانون الثاني:

من 14 إلى 15 كانون الثاني معرض لندن للزفاف.

من 14 إلى 17 كانون الثاني أسبوع الموضة في ميلانو للرجال.

من 17 إلى 22 كانون الثاني أسبوع الموضة في باريس للملابس الرجالية.

من 23 إلى 26 كانون الثاني أسبوع الهوت كوتور في باريس.

من 31 إلى 2 فبراير أسبوع الموضة في روما.

من 31 إلى 3 فبراير أسبوع الموضة في كوبنهاغن.

شهر فبراير:

من 10 إلى 15 فبراير أسبوع الموضة في نيويورك.

من 15 إلى 19 فبراير أسبوع الموضة لمرسيدس بنز في مدريد (إسبانيا)

من 17 إلى 21 فبراير أسبوع الموضة في لندن.

من 21 إلى 28 فبراير أسبوع الموضة في ميلانو للسيدات.

من 27 إلى 7 فبراير أسبوع الموضة في باريس.

شهر مارس:

من 19 إلى 21 مارس أسبوع الزفاف في لندن.

من 24 إلى 26 مارس أسبوع الموضة في لوس أنجلوس.

من 28 إلى 31 مارس أسبوع الموضة في Metaverse في Decentraland (رقمي)

من 29 إلى 30 مارس Premiere Vision Made in France (فرنسا)

شهر أبريل:

من 19 إلى 23 أبريل أسبوع أزياء الزفاف في برشلونة.

من 26 إلى 27 أبريل بريمير فيجن شنتشن.

شهر يونيو:

من 10 إلى 12 يونيو معرض أزياء روما للأزياء الرجالية.

من 20 إلى 25 يونيو أسبوع الموضة في باريس للملابس الرجالية.

شهر تموز:

من 3 إلى 6 تموز أسبوع الهوت كوتور في باريس.

من 14 إلى 16 تموز أسبوع ميامي للسباحة.

شهر سبتمبر:

من 7 إلى 10 سبتمبر أسبوع الموضة في نيويورك.

من 15 إلى 19 سبتمبر أسبوع الموضة في لندن.

من 20 إلى 26 سبتمبر أسبوع الموضة في ميلانو.

من 25 إلى 3 أكتوبر أسبوع الموضة في باريس.