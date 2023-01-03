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المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة

الثلاثاء 03 يناير 2023 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة



القدس المحتلة / سما /

اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن عملية الاقتحام جرت وسط حماية أمنية مشددة من قبل الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وأشار مراسل إذاعة كان العبرية، إلى أن الشاباك سمح لبن غفير باقتحام الأقصى لعدم وجود سبب أمني يمنع ذلك.

وكان بن غفير أعلن أمس أنه سيعمل على تأجيل اقتحامه بعد محادثة جرت بينه وبين رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، والذي بدوره نفى الليلة الماضية أن يكون طلب من بن غفير ذلك.

ولاحقًا أنهى بن غفير اقتحامه للمسجد، وسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى بعد تأخير ذلك بسبب بن غفير.

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