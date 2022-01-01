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أول فنانة مصرية في top 10 لمسابقة أجمل 100 وجه في العالم - تفاصيل

الإثنين 02 يناير 2023 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول فنانة مصرية في top 10 لمسابقة أجمل 100 وجه في العالم - تفاصيل



وكالات / سما /

كشفت الفنانة مي عمر عن حصولها على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام 2022؛ لتصبح أول مصرية تصل لقائمة النجمات العشر الأوائل، علماً بأن المسابقة شهدت سابقاً ترشيح ياسمين صبري وهنا الزاهد وهاجر أحمد وحنان الخضر.

وعبرت مي عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك قائلة: "سعيدة جداً بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي على المركز الثامن، وأني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات".

وأضافت: "وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التي حصلت على المركز الـ12، أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده، ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات".

واختتمت مي حديثها قائلة: "دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأول إني كسبت في مسابقة عالمية مهمة زي دي، والحاجة التانية إن اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو انتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء".

يُذكر أن مي عمر تستعد للتعاون مجدداً مع النجم ياسر جلال في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ببطولة مسلسل "علاقة مشروع" بعد نجاح مسلسلهما الأول "الفتوة".

كما تعاقدت على بطولة فيلم أكشن دراما مع هاني سلامة، وفيلم كوميدي في مرحلة التحضير.

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