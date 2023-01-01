كل ما تريد معرفته عن التهاب الغدة الدرقية

وكالات / سما /

مرض هاشيموتو أو التهاب الغدة الدرقية لهشيموتو هو أحد أمراض المناعة الذاتية، وهو اضطراب ينقلب فيه الجهاز المناعي ضد أنسجة الجسم، وفي الأشخاص المصابين بمرض هاشيموتو، يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية و يمكن أن يؤدي هذا إلى قصور الغدة الدرقية، وهي حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات لاحتياجات الجسم، بحسب موقع "webmd".

تفرز الغدة الدرقية ، الواقعة في الجزء الأمامي من عنقك ، هرمونات تتحكم في عملية التمثيل الغذائي يتضمن ذلك معدل ضربات القلب ومدى سرعة استخدام جسمك للسعرات الحرارية من الأطعمة التي تتناولها.

ما هو أسباب التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو؟

لا يُعرف السبب الدقيق وراء الإصابة بهشيموتو ، ولكن يُعتقد أن العديد من العوامل تلعب دورًا:

-الجينات. غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يصابون بهاشيموتو أفراد عائلات يعانون من مرض الغدة الدرقية أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى هذا يشير إلى وجود مكون وراثي للمرض.

-الهرمونات

يؤثر مرض هاشيموتو على النساء بنحو سبعة أضعاف تأثيره على الرجال ، مما يشير إلى أن الهرمونات الجنسية قد تلعب دورًا علاوة على ذلك ، تعاني بعض النساء من مشاكل في الغدة الدرقية خلال السنة الأولى بعد الإنجاب. على الرغم من أن المشكلة عادة ما تختفي ، فإن ما يصل إلى 20٪ من هؤلاء النساء يصبن بهشيموتو بعد سنوات.

-اليود المفرط

تشير الأبحاث إلى أن بعض الأدوية والكثير من اليود ، وهو عنصر نادر يتطلبه جسمك لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.

-تعرض للاشعاع

تم الإبلاغ عن زيادة حالات الإصابة بأمراض الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع ، بما في ذلك القنابل الذرية في اليابان، وحادث تشيرنوبيل النووي، والعلاج الإشعاعي لشكل من أشكال سرطان الدم يسمى مرض هودجكين.

ما هى أعراض التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو؟

قد تكون أعراض هاشيموتو خفيفة في البداية أو تستغرق سنوات حتى تظهر غالبًا ما تكون العلامة الأولى للمرض هي تضخم الغدة الدرقية قد يتسبب تضخم الغدة الدرقية في أن تبدو مقدمة عنقك منتفخة.

قد يؤدي تضخم الغدة الدرقية الكبير إلى صعوبة البلع. قد تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية بسبب مرض هاشيموتو ما يلي:-

- زيادة الوزن.

- إعياء.

- شحوب أو انتفاخ في الوجه.

- آلام المفاصل والعضلات.

- إمساك.

- عدم القدرة على الدفء.

- صعوبة الحمل.

- تساقط الشعر أو ترقق وهشاشة الشعر.

- فترات الحيض غير المنتظمة أو الغزيرة.

- اكتئاب.

- تباطؤ معدل ضربات القلب.

نظرًا لأن أعراض الغدة الدرقية في هاشيموتو قد تكون مشابهة لتلك الخاصة بحالات طبية أخرى، فمن المهم أن ترى طبيبك للتشخيص.

كيف يمكن علاج التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو؟

لا يوجد علاج لهشيموتو ، لكن استبدال الهرمونات بالأدوية يمكن أن ينظم مستويات الهرمون ويعيد التمثيل الغذائي الطبيعي.

بمجرد بدء العلاج، سيطلب طبيبك اختبارًا معمليًا يسمى اختبار هرمون الغدة الدرقية (TSH) لمراقبة وظيفة الغدة الدرقية والمساعدة في ضمان حصولك على الجرعة الصحيحة.

نظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية تعمل ببطء شديد في الجسم ، فقد يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تختفي الأعراض ويتقلص تضخم الغدة الدرقية ومع ذلك ، فإن تضخم الغدة الدرقية الكبير الذي لا يتحسن قد يجعل من الضروري إزالة الغدة الدرقية.