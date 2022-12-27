وكالات / سما /

مؤشرات على أن الصداقة مع شقيقة زوجك سامة قد تعتقدين أن شقيقة زوجك تحبك حقًا لأنكما تذهبان للتسوق معًا أو تشاهدان فيلمًا معًا أحيانًا ، ولكن هناك احتمالية أن يكون كل هذا مجرد تمثيل. إذا كانت شقيقة زوجك غير مهذبة وغير محترمة معك بشكل عام فـأنها تحاول التعويض عن ذلك عن طريق التظاهر بأنها صديقتك ، وهذا يعني أنها شخصية سامة ولئيمة. فيما يلي بعض الدلائل الدقيقة على أن صداقتك مع شقيقة زوجك سامة للغاية.

ترفض آرائك

عندما تقدمين رأيك حول موضوع ما، تقوم شقيقة زوجك برفضها أو تحوريها بعباراتها الخاصة. ستجعل الأمر يبدو وكأن رأيك لا يهم على الإطلاق. على الرغم من بذل قصارى جهدك لمحاولة التأقلم ، فإنها ستتجاهل كل ما تبذلينه من جهود.

أفعالها تجعلك تشعرين بالنقص

ستحاول شقيقة زوجك تحديد كل الأشياء السيئة في حياتك وتجعلك تشعرين بالنقص. سوف تختار كل عاداتك وتحاول أن تنقلب ضدك أيضًا. قد تحاول التستر على الأمر بالاعتذار من حين لآخر أو تقديم هدية ، لكن إذا استمرت في إحباطك ، فهي تريدك حقًا أن تشعري بالضيق والسوء.

​سوف تتلاعب بك

قد تحاول شقيقة زوجك التلاعب بك في عدة مناسبات للقيام بالأشياء على طريقتها. قد تتصرف باهتمام أحياناً وقد تنشر الأكاذيب عنك عندما لا تكونين في المناسبة. وأحيانًا توضح أنها لا تريد وجودك في المنزل.

تغير لونها باستمرار

إنها تخفي نفسها باستمرار كشخص لطيف يحاول البحث عنك. ستخبرك بقسوة بالأشياء وتنتقدك باستمرار ، فقط لتقول إنها تريد الأفضل لك. قد يكون هذا مزعجًا حقًا لأنها تحاول إخفاء كراهيتها.

دائما تحرف كلماتها

لن تبقى شقيقة زوجتك وفية لكلماتها. ستقوم بتحريف كلماتها وفقًا لما يناسبها وتجعلها تبدو وكأنها خطأك بالكامل. ستقول لك شيئًا وتقول شيئًا مختلفًا تمامًا للشخص الآخر.