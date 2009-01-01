ما هو سعر عملة البيتكوين المتوقع مستقبلاً؟

اسعار العملات الرقمية، هي الشغل الشاغل للكثير من المستثمرين في مجال العملات الإلكترونية في توقيتنا الحالي، وهذا بالتأكيد أمر بديهي للغاية، فالجميع يريد معرفة إلى أين سيؤول هذا المجال الاستثماري؟ وهل يمكن اعتباره مجال استثماري له مستقبل ناجح أم لا؟

هذا، وعندما نتحدث عن العملات الرقمية، فبالتأكيد ستكون لعملة البيتكوين النصيب الأكبر في هذا الحديث، كونها العملة الرقمية الأبرز التي تتربع على عرش العملات الإلكترونية، فالجميع يريد معرفة ما هو سعر عملة البيتكوين المتوقع مستقبلًا؟

في التقرير التالي سنأخذكم في جولة تثقيفية نتعرف من خلالها على أبرز تفاصيل اسعار العملات الرقمية، وخصوصًا عملة البيتكوين، فتابعونا.

نبذة عن العملات الرقمية

العملات الرقمية هي عملات افتراضية متاحة فقط بشكل إلكتروني أي لا وجود لها على أرض الواقع، ولا وجود لها بشكل مادي، مثل العملات العادية، لكنها في نفس ذات الوقت تتشابه مع العملات الورقية في خصائصها، حيث يمكن استخدامها في التعاملات المتنوعة مثل البيع، والشراء.

صحيح أنها ليست منتشرة بشكل مماثل للعملات الورقية، ولكن في الأوساط التي يتم تداولها فيها، هي تتمتع بقابلية عالية جدًا للتعامل بها، وهذا يجعلها ذات قيمة، طالما أن هناك من يقبل التعامل بها.

اسعار العملات الرقمية

تختلف أسعار العملات الرقمية بصفة دورية، فهي لها بورصة تمامًا مثل بورصة العملات الورقية، وبصفة دورية ستجد أن كل عملة رقمية لديها منحنى القيمة السعرية المتذبذب الخاص بها، والذي يتحرك أما صعودًا، أو هبوطًا على حسب العوامل الخارجية التي تؤثر على أسعار كل عملة رقمية على حدى.

لهذا فإن سرد أرقام ثابتة لأسعار العملات الرقمية قد يكون أمرًا مضللًا نوعًا ما، خصوصًا أن السعر يتغير بين اللحظة، والأخرى، لذا في هذا الرابط يمكنكم الإطلاع على عرض دوري لكافة أسعار العملات الرقمية المتاحة في السوق أول بأول من خلال مواقع الانترنت مثل موقع "الكريبتو العربي".

كما ستتعرفون في ذلك الموقع على كافة التفاصيل الاحصائية الأخرى الخاصة بتلك العملات الرقمية، وغيرها من المعلومات الأخرى التي يمكنها أن تساعدكم في القرارات الاستثمارية التي تتخذونها مستقبلًا بخصوص العملات الرقمية التي تقومون بالتداول عليها

عملة البيتكوين

هي واحدة من أهم العملات الرقمية المتاحة حاليًا داخل هذا السوق، والتي تم إصدارها في عام 2009م من قبل مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية معروفين باسم Satoshi Nakamoto .

يتم استخدام تلك العملة الافتراضية اللامركزية عبر شبكة عنكبوتية، وتستخدم في تعاملاتها تقنية البلو كيتشين، أما في التحويلات المالية الخاصة بها، فهي تستخدم مبدأ الند للند أي لا وجود لأي وسطاء، أو مؤسسات، أو أطراف ثالثة في عمليات التحويل، مما يجعل التحويلات المالية الخاصة بها يتم إنجازها بسرعة كبيرة، ومقابل رسوم معاملات رخيصة للغاية مهما كان حجم التحويلات المالية التي تتم بها، وهذا جعلها بديل أفضل بكثير من العملات الورقية.

يمكن تداول عملة البيتكوين من خلال منصات تداول العملات الرقمية المرخصة التي تقدم هذه الخدمات في الوطن العربي، أفضل هذه المنصات هي منصة xStation التي يتم ادارتها بشكل كامل من خلال شركة XTB - من أفضل شركات التداول في العالم والتي لديها مقر ومكاتب محلية في دبي.

ما هو سعر عملة البيتكوين المتوقع مستقبلًا؟

لا شك أنه على مدار السنوات القليلة السابقة قد كسرت عملة البيتكوين كل الحواجز السعرية المتنبئة لها، حيث ظلت ترتفع بشكل جنوني للغاية، بسبب الإقبال المتزايد عليها مع قلة المعروض منها، مما جعلها تتجاوز الآلاف من الدولارات.

هذا، وقد كان أعلى سعر وصلت إليه عملة البيتكوين في 10 من نوفمبر لعام 2021 هو 68,789.63 دولار، بسبب الإقبال التاريخي عليها حينها.

أما عندما نجيب عن تساؤل السعر المتوقع لعملة البيتكوين مستقبلًا، فيتوقع الكثير من المصارف وكذلك المؤسسات العالمية الكبيرة أن عملة البيتكوين ستواصل الارتفاع، إلى الآلاف من الدولارات في السنوات القادمة.

قد يكون السبب في تلك التوقعات المبشرة بخصوص عملة البيتكوين هو أن هناك العديد من الأحداث الهامة التي تنتظرها، ومن أهمها هو حدث إطلاق خدمة العقود الذكية التي سيتم عن طريق البلوك تشين.

هذا بالتأكيد سيخلق ترابط بين البلوك تشين والبيتكوين عندما يتعلق الأمر بإنشاء العقود الذكية، وعندما يحدث ذلك ستكون عملة البيتكوين منافس أساسي لمنصة العقود الذكية الإيثريوم، وهذا بالتأكيد سيرفع من قيمة عملة البيتكوين بشكل أكبر من المتوقع بكثير.



في النهاية، لا شك أنه عندما نتحدث عن اسعار العملات الرقمية، سيكون الأمر مرهون بالتأكيد بكل عملة رقمية على حدى، لهذا عليك دراسة السوق الخاص بالعملة الرقمية التي تنوي التداول عليها من البداية حتى تتأكد من كونها تضمن لك استثمار مجدي أم لا.