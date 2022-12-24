تفاصيل اعترفات الفنانة المصرية منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

وكالات / سما /

احتلت الفنانة منة شلبي خلال الأيام القليلة الماضية، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة القبض عليها في مطار القاهرة، وبحوزتها مواد مخدره في حقيبتها، خلال عودتها من رحلتها إلى أمريكا التي استمرت 4 أيام فقط.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الشائعات حول الفنانة منة شلبي، تدور جميعها حول حقيقة حيازتها للمواد المخدرة، إلى أن تم القبض عليها، وأمرت النيابة العامة بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، ما أكد حقيقة الأمر.

بعد القبض على الفنانة منة شلبي، وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، كشفت التحقيقات نفي الفنانة تمامًا معرفتها بالمضبوطات التي كانت بحوزتها، حيث قالت إنه تم تفتيش حقيبتها في غرفة بعيدة عنها، وانها كانت تحمل أدوات التجميل واداة تدخين "فيب" فقط.

وأوضحت الفنانة منة شلبي انها كانت عائده يوم 25 نوفمبر الماضي، من أمريكا، بعد ما ذهبت إلى نيويورك لحضور مهرجان "انترناشونال"، وأثناء عودتها في مطار القاهرة تم احتجازها في غرفة الأمن وقتها، قائلة: " وأنا في مطار القاهرة عديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وانا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه لقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سيجارة إلكترونية، قولتله إني بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح الشنط نشوفها".

وتابعت: " وانا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنطة وبعدين جه واحد ثالث كان بيفتش معاهم وأنا طلعت السجاير الالكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني غرفة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت دا".

واستطردت منه في التحقيقات: " لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة مكياج لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريغوانا فقولتله مفيش الكلام دا مش صح وده مكياج عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة كلام كتير برا، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقولولي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم ايه اللي حصل، قالولي إنتي معاكي ماريغوانا، وهتتعرضي على النيابة، وفي نفس الوقت لقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد ما جيت هنا واتعرضت على النيابة".

بلغت المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة الفنانة منة شلبي 27 قطعة تشمل " فاب سجائر الكترونية، زيتي حشيش، قطع حلويات مخلوطة بنبات الماريجوانا"، وذلك وفقًا لما أوضحته الشهود وتقرير المعمل الكيماوي، حيث أثبت التقرير أن المضبوطات تحوي على جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الاول من جداول المخدرات.