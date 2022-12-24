7 فوائد لاستخدام فيتامين "سي" على الجلد

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يظهر فيتامين سى (حمض الأسكوربيك) تأثيرات سحرية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، غني بمضادات الأكسدة، يمكن أن يساعدك في الحصول على بشرة متألقة وشابة، يحتوي على القدرة على تدمير الجذور الحرة مع دعم إصلاح الأنسجة وتخليق الكولاجين، يساعدك في النهاية على جعل بشرتك صحية.

الشتاء هو وقت صعب للبشرة، تصبح بشرتك جافة في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي ومشاكل جلدية أخرى، في هذه الحالة ، تحتاج إلى تزويد الجلد بكمية كافية من فيتامين سي، رغم ذلك ، فإن تناول الفيتامين عن طريق الفم مفيد للبشرة أيضًا ولكنه ليس كافيًا، باستخدام التطبيق الموضعي ، يمكنك إزالة هذه الفجوة الغذائية. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين ملمس البشرة وجودتها.

فيما يلي بعض فوائد استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين سي خلال فصل الشتاء وفقا لموقع " onlymyhealth".

يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة

رؤية علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة أمر محبط. لتقليل مظهرها ومنع الشيخوخة المبكرة للجلد ، قم بتضمين فيتامين سي في روتين العناية بالبشرة في الشتاء.

يعزز إنتاج الكولاجين ويقوم بعمل رائع في منع وتقليل هذه العلامات والأعراض المزعجة، يرتبط تناول كميات أكبر من فيتامين سي بمظهر صحي للبشرة.

يحفظ من التعرض لأشعة الشمس

يمكن أن يكون للتعرض لأشعة الشمس على المدى الطويل آثار رهيبة على بشرتك ، مثل تسمير الجلد ، والجلد الخشن ، واحمرار الجلد ، وما إلى ذلك، يعمل تطبيق المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، فيتامين C وفيتامين E معًا أكثر فعالية من فيتامين وحده في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

حافظ على ترطيب البشرة

يساعد تناول كميات كبيرة من فيتامين سي على ترطيب بشرتك وتقليل جفافها. وفرت الرطوبة للجلد. يساعد حمض الأسكوربيك الجلد على الاحتفاظ بالماء ، ويمنع الجفاف والزيوت.

يشفي الجروح

حمض الأسكوربيك ، أحد مكونات فيتامين سي ، يحفز إنتاج الكولاجين ، مما يعزز التئام الجروح بسرعة، بدلاً من تناوله عن طريق الفم ، فإنه يعمل بشكل أفضل عند تناوله موضعيًا، فيتامين ج وفيتامين هـ جنبًا إلى جنب مع علاجات أخرى عن طريق الفم لقرحات الضغط (تقرحات الفراش) والحروق تساعد في الشفاء السريع.

يعزز مرونة الجلد

يعمل تطبيق فيتامين سي الموضعي على بشرتك على تعزيز تكوين الكولاجين والإيلاستين ، مما يساعد بشرتك على أن تصبح مشدودة وثابتة. هذا هو الأفضل للأشخاص الذين يعانون من الجلد المترهل.

يقلل التصبغ الداكن

يُشار إلى تصبغ الجلد الداكن أحيانًا باسم فرط التصبغ ، ويحدث بسبب زيادة إنتاج الميلانين، لا يعتبر فرط التصبغ خطيرًا في العادة ، ولكن تطبيق فيتامين سي الموضعي يمكن أن يخفف البقع الداكنة لأسباب تجميلية.

يقلل الالتهاب

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لفيتامين C على تقليل ظهور الأعراض المرتبطة بالالتهاب مثل الطفح الجلدي والاحمرار والتهيج، يقلل فيتامين ج الموضعي من الالتهاب في مجموعة متنوعة من اضطرابات الجلد ، بما في ذلك الصدفية وحب الشباب.