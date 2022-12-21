إصلاح أعطال منبه هاتف آيفون بطرق بسيطة

وكالات / سما /

أصبح الاعتماد بشكل كلى على الهاتف فيما يخص خاصية المنبه، ولكن ماذا إذا لم ينطلق منبه هاتفك، فقد تكون هذه مشكلة كبيرة، لذلك نقدم لك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك من خلالها استكشاف الأعطال وإصلاحها في حال كان هاتفك من نوع أيفون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تحقق من إعدادات المنبه

لا ينطلق إنذار أيفون في كثير من الأحيان، بسبب خطأ يكون المستخدم هو السبب فيه، كما يحدث عند اختيار PM بدلاً من AM أي أنك ضبطه صباحا بدلا مساء أو العكس.

يمكنك للتحقق مما إذا كنت قمت بذلك أم لا:-

ابدأ تطبيق Clock، اضغط فوق علامة التبويب Alarm في أسفل الصفحة.

تحقق من الوقت المناسب، وإعداد AM / PM، ومعرفة ما إذا كان مضبوطًا على التكرار في أيام الأسبوع التي تريدها، إذا لم يكن كذلك، فاضغط عليه وقم بإجراء التغييرات اللازمة.

تحقق من مستوى صوت المنبه

يتم التحكم بشكل افتراضي في أصوات التنبيه في تطبيق الإعدادات، وليس باستخدام أزرار الصوت الموجودة على جانب أيفون، تأكد من ضبطه على مستوى عالٍ بما يكفي لإيقاظك، وإلا فقد ينطلق المنبه ولن تعرف ذلك ببساطة.

ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق Sounds & Haptics، وفي قسم نغمة الرنين والتنبيه، اضبط شريط التمرير بحيث يكون مرتفعًا بما يكفي لجذب انتباهك في الصباح.

كما أنه من الجيد أيضًا التأكد من إيقاف تشغيل "التغيير باستخدام الأزرار"، مع تمرير الزر جهة اليسار، وإلا يمكنك بسهولة خفض مستوى صوت المنبه عن طريق الصدفة باستخدام أزرار الصوت.

وإذا كنت تواجه مشكلة في الاستيقاظ على صوت المنبه، فجرب صوتًا مختلفًا، فليس كلهم من نفس مستوى الصوت، وقد تجد الآخرين يقومون بعمل أفضل لجذب انتباهك.

تأكد من أن هاتفك غير متصل بجهاز بلوتوث

هناك طريقة أخرى قد يصدر بها صوت المنبه ولكن لا تلفت انتباهك: قد يتم تشغيل الصوت من خلال جهاز صوتي متصل، مثل سماعات الرأس أو سماعات الأذن أو مكبر الصوت المحمول الموجود في غرفة أخرى.

يمكنك التأكد من عدم وجود أجهزة بلوتوث متصلة، أو ببساطة قم بإيقاف تشغيل بلوتوث ثم أعد تشغيله مرة أخرى، وسيتم قطع اتصال أي أجهزة ويجب أن يتم تشغيل الإنذار من خلال مكبر صوت أيفون.

كما أنه للقيام بذلك، اسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة لرؤية مركز التحكم، واضغط على أيقونة بلوتوث في الجزء العلوي الأيسر، ثم انتظر حوالي خمس ثوانٍ، بعد ذلك، يمكنك إعادة تشغيل بلوتوث مرة أخرى أو ببساطة اتركه، إذا كنت تفضل ذلك.

اعد تشغيل جهاز أيفون

قد يكون هناك نوع من خلل في البرنامج يمنع المنبه من العمل بشكل صحيح.

يمكنك إزالة هذا النوع من الخلل المؤقت عن طريق إيقاف تشغيل جهاز أيفون الخاص بك ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.