حل بسيط يقضي على رائحة الفم الكريهة.. "السر" في هذا الغذاء

وكالات / سما /

توصل باحثون صينيون لحل بسيط يقضي على رائحة الفم الكريهة، يتمثل بنوع من الأطعمة يمكن الحصول عليه بسهولة.

وتسبب مركبات الكبريت المتطايرة في الفم والناتجة عن البكتيريا ومخلفات الطعام، إلى جانب إهمال العناية بالأسنان وتراكم الجير، رائحة الفم الكريهة.

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة BMJ Open الطبية، فإن تناول الزبادي والأغذية المخمرة، يخفف وقد يقضي على رائحة الفم الكريهة، بسبب بكتيريا "البروبيوتيك" الموجودة فيها.

ويعتقد الباحثون أن بكتيريا "البروبيوتيك" قد تمنع تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات، ما يحد إنتاج المركبات الثانوية ذات الرائحة الكريهة.

بكتيريا "البروبيوتيك"

تحتوي على كائنات دقيقة حية، عادة ما تكون فصائل من البكتيريا تزيد مباشرة من عدد الميكروبات الصحية في المعدة.

يمكن تناول "البروبيوتك" من خلال الطعام ومن خلال المكملات الغذائية.

أكثر الأطعمة التي تحتوي على "البروبيوتك" شيوعا هو الزبادي.

يتم تصنيع الزبادي بتخمير اللبن بأنواع مختلفة من البكتيريا، والتي تترك في المنتج النهائي.

تحتوي مكملات "البروبيوتك" أيضا على كائنات دقيقة حية، وقد تتضمن جرعة واحدة فصيلة محددة من الميكروب أو مزيجا من الميكروبات، وفقما ذكر موقع "مايو كلينك" الطبي.