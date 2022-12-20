نشر وصية الشهيد ناصر أبو حميد

رام الله / سما /

انتشرت وصية الشهيد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، بعد الاعلان عن استشهاده صباح اليوم.

وجاءت وصية ناصر أبو حميد كالتالي:

"أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، ولكن مطمئن وواثق بأنني أولاً فلسطيني وأنا أفتخر، تاركًا خلفي شعب عظيم لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى، وأنحني إجلالاً وإكبارًا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر وتعجز الكلمات عن كم هذا المشهد فيه مواساة".

"وأنا مش زعلان من نهاية الطريق لأنه في نهاية الطريق أنا بودع شعب بطل عظيم، حتى التحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم".