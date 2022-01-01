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برنامج غزة للصحة النفسية يعقد اجتماع لمشروع "احترام وحماية الحق في الصحة النفسية"

الخميس 15 ديسمبر 2022 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج غزة للصحة النفسية يعقد اجتماع لمشروع "احترام وحماية الحق في الصحة النفسية"



غزة / سما /

عقد برنامج غزة للصحة النفسية اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني ضمن مشروع "احترام وحماية الحق في الصحة النفسية للنساء والرجال والفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة أو دون إعاقة من الضحايا الناجين من انتهاكات حقوق الإنسان" الذي ينفذه البرنامج بالشراكة مع مركز شؤون المرأة، والممول من الاتحاد الأوروبي.


و حضر الاجتماع كلاً من السيد/ قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد؛ والسيدة/عائشة البسيوني، رئيسة وحدة المشاريع وتنمية الموارد ؛ والسيدة/ آلاء البابا، منسقة المشروع؛ بالإضافة للمدراء التنفيذيين وممثلين عنهم في المؤسسات الشريكة مع برنامج غزة للصحة النفسية وهم: (جمعية فرسان الغد الشبابية، جمعية سواعد للإغاثة والتنمية، جمعية المغازي للتأهيل، جمعية المستقبل الخيرية).


ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود التخطيط والمتابعة والتقييم التشاركية للمشروع خلال فترة التنفيذ والتي تستمر عامين حتى نهاية 2023، حيث تم الحديث عن سير المشروع وآخر الانجازات ذات العلاقة، بالإضافة للتحديات التي تم مواجهتها خلال العام 2022.


وفي نهاية الاجتماع تم تلخيص مجموعة من التوصيات والخروج بمجموعة من القرارات التي من شأنها تحسين آليات العمل، كما تم وضع خطة عمل للفترة القادمة .

#برنامج غزة للصحة النفسية #غزة

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