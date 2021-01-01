  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عمرو يطلع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة على آخر التطورات

السبت 10 ديسمبر 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطلع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة على آخر التطورات



رام الله/سما/

 أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم السبت، السفير الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة، والمسؤول عن الشؤون السياسية في الأمم المتحدة والجمعية العامة للمنظمة الدولية روبرت وود، على آخر التطورات الفلسطينية.

ووضع أبو عمرو السفير الأميركي والوفد المرافق له خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه، في مدينة برام الله، بصورة انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدراته، محذرا مما يمكن أن تقدم عليه الحكومة اليمينية المتطرفة القادمة في إسرائيل من سياسات قد تفجر الوضع برمته.

وطالب نائب رئيس الوزراء بأن تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها بوقف العدوان الإسرائيلي ومنع إسرائيل من تغيير الوضع القائم في القدس، والإقدام على إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية.

من جانبه، أكد روبرت وود موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتمسكة بحل الدولتين، ومساعيها لتخفيض حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، والبحث في إمكانية السير في تجاه إيجاد مسار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

#زياد ابو عمرو

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم (فيديو)

قيادي بحماس: هذه المراكمة من القوة استعداد لمعركة فاصلة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي

سفراء 4 دول يقاطعون جولة إسرائيلية بالقدس المحتلة

عرين الأسود تتبنى عمليتي إطلاق نار وتوجه رسالة للاحتلال

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

وثيقة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول "فضيحة لافون"

الأخبار الرئيسية

يديعوت: عدد عمليات اطلاق النار أعلى 3 أضعاف مما كان عليه في عام 2021

المقاومة

محللون إسرائيليون: جرأة الفلسطينيين ازدادت والنار بدل الحجارة "الكيان يتورّط"

نتنياهو وبن غفير

قناة عبرية: واشنطن حددت خطين أحمرين لنتنياهو في سياسته الحكومية القادمة

ترامب

ترامب يتهم قادة اليهود في أمريكا بانعدام "الولاء"..عليهم أن يخجلوا!!

العلم الفلسطيني

الإعلام العبري: العلم الفلسطينيّ سَحَقَنا بمونديال قطر "بالضربةِ القاضية"..!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم