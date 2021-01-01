أبو عمرو يطلع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة على آخر التطورات

رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم السبت، السفير الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة، والمسؤول عن الشؤون السياسية في الأمم المتحدة والجمعية العامة للمنظمة الدولية روبرت وود، على آخر التطورات الفلسطينية.

ووضع أبو عمرو السفير الأميركي والوفد المرافق له خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه، في مدينة برام الله، بصورة انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدراته، محذرا مما يمكن أن تقدم عليه الحكومة اليمينية المتطرفة القادمة في إسرائيل من سياسات قد تفجر الوضع برمته.

وطالب نائب رئيس الوزراء بأن تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها بوقف العدوان الإسرائيلي ومنع إسرائيل من تغيير الوضع القائم في القدس، والإقدام على إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية.

من جانبه، أكد روبرت وود موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتمسكة بحل الدولتين، ومساعيها لتخفيض حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، والبحث في إمكانية السير في تجاه إيجاد مسار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.