الاحتلال يصيب شابا في كفر عين ويحطم محتويات محال في النبي صالح

رام الله / سما /

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية كفر عين، شمال غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر والحوض والفخذ، ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن مواجهات اندلعت في قريتي كفر عين والنبي صالح، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال داهم عددا من المحال التجارية من أجل الاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحطموا محتويات عدد منها، إضافة إلى تحطيم بوابة محطة الكهرباء المركزية في قرية النبي صالح، والمغذية لقرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، النبي صالح، كفرعين، قرواة بني زيد).